Tottenham, Pochettino: “Inter club storico, non sarà semplice”

Tottenham, le dichiarazioni di Mauricio Pochettino

Il Tottenham non è in crisi ma nemmeno sorride. La sfida europea di domani contro l’Inter è un’occasione per ripartire dopo due sconfitte consecutive in Premier League. Lo sa il tecnico Mauricio Pochettino, che in una breve intervista concessa ai canali ufficiali del club ha toccato alcuni temi del match del Meazza:

“L’Inter è un club storico e mi entusiasma poterci giocare contro ovviamente. Ancor più in un luogo come San Siro, stadio mitico. Lì si respira calcio. E’ sempre eccitante disputare partite in posti così”. L’allenatore argentino ha poi aggiunto: “I nerazzurri dispongono di alcuni giocatori veramente validi. Penso che sarà una partita molto emozionante e difficile. Sarà molto importante giocare un buon calcio. Possiamo avere tutta l’esperienza ma se non mettiamo in campo quanto provato, diventa poi complicato vincere. Certamente noi speriamo e desideriamo disputare un’ottima gara e di giocarcela per la vittoria”.

“Non sarà semplice perché l’Inter ha una grande storia. Noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi, nelle nostre qualità. E’ una grande opportunità dopo la sconfitta con il Liverpool per rialzarci. E’ fondamentale ritrovare la vittoria”.