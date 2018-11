Tottenham news, una vittoria amara: Pochettino perde un altro titolarissimo

Tottenham news, altro infortunio in casa degli Spurs, il giocatore è uscito dopo 24 minuti nel match giocato contro il Crystal Palace

Tottenham news, una vittoria amara quella ottenuta dalla squadra di Mauricio Pochettino. Contro il Crystal Palace decide una rete di Foyth al 66°, che regala il nono successo in dodici incontri disputati in Premier League.

In casa Tottenham preoccupano le condizioni di Kieran Trippier. Il terzino destro è uscito dal campo dopo 24 minuti di gioco, sostituito da Aurier. Per il giocatore degli Spurs un problema muscolare. Su dodici giocatori del Tottenham che hanno partecipato all’ultimo mondiale, sono nove quelli che hanno subito un infortunio in questa prima parte della stagione.

Il problema

Kieran Trippier ha dovuto abbandonare il match contro il Crystal Palace per una problema muscolare. Al termine dell’incontro, il tecnico Mauricio Pochettino ha commentato l’infortunio. Ecco le sue parole: “Spero che non sia un problema serio. Lo staff medico sta valutando l’entità, anche lo staff dell’Inghilterra potrebbe valutarlo (gli inglesi giocheranno contro Stati Uniti e Croazia, ndr). È un infortunio all’inguine”.

Non è ancora chiara la gravità di questo infortunio. Tra 18 giorni c’è la sfida decisiva in Champions League contro l’Inter. Trippier potrebbe non essere disponibile per il match contro i nerazzurri. Se dovesse farcela, la sua condizione fisica non potrà essere sicuramente al 100%. Un Tottenham che perde un altro titolarissimo, continua l’emergenza in casa degli Spurs.