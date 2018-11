Tottenham Inter | La probabile di Spalletti: un titolarassimo in dubbio

Tottenham Inter | La probabile formazione di Spalletti in vista della gara di Champions

Tottenham Inter sarà una gara davvero fondamentale per i nerazzurri, che già con un turno di anticipo potrebbero archiviare il discorso qualificazione e approdare agli ottavi già da domani. Non sarà una gara facile però, visto che la squadra di Pochettino viene dalla netta vittoria per 3 a 1 contro il Chelsea. Il Tottenham visto sabato è stato il migliore della stagione, per questo sarà lecito aspettarsi una vera battaglia.

All’Inter basta un pari per mettere in cassaforte il passaggio del turno, ma Spalletti non potrà schierare il miglior 11 possibile. Questo perché Vrsaljko è ancora alle prese con l’infortunio rimediato nel primo tempo di Inghilterra Croazia. Oggi, come riportato da Sky Sport 24, non ha partecipato alla prima parte dell’allenamento, e di conseguenza appare difficile pensare che possa partire titolare domani.

Al suo posto pronto D’Ambrosio, mentre a sinistra giocherà Asamoah. Al centro Skriniar sembra essere certo del posto, mentre al suo fianco si contenderanno una maglia Miranda e De Vrij, e la sensazione è che il brasiliano abbia più chance di quanto si potrebbe immaginare.

A centrocampo si rivedrà il duo europeo Brozovic-Vecino. Il croato viene da un periodo di riposo, visto che la squalifica rimediata contro l’Atalanta gli ha fatto saltare il match di sabato con il Frosinone.

In attacco Icardi sarà supportato da Perisic e Politano sulle fasce, al centro giocherà Nainggolan. Sky Sport 24 ha raccontato di una grande concentrazione leggibile sullo sguardo del belga i vista della gara di domani.