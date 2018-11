Tottenham Inter, in vista del match decisivo, Pochettino deve fare i conti con le assenze nel reparto difensivo, c’è un recupero importante

Tottenham Inter, mercoledì 28 novembre a Londra, i padroni di casa avranno l’ultima chiamata per restare attaccati al treno che porta agli ottavi di finale. Contro l’Inter, la squadra di Pochettino ha un solo risultato disponibile: la vittoria.

Per questo appuntamento decisivo, il tecnico degli Spurs deve fare i conti con la lista degli infortuni, soprattutto nel reparto difensivo. Kieran Trippier, Danny Rose e Davinson Sanchez sono ancora fermi ai box. Pochettino ha recuperato il difensore centrale Jan Vertonghen, fuori per infortunio dalla fine di settembre.

La probabile difesa

Con il recupero di Vertonghen, che è tornato ad allenarsi con il gruppo, Pochettino ha un’opzione in più nella zona centrale. Difficile vedere il giocatore belga titolare mercoledì sera. Molto probabile che il duo centrale sia composto dal belga Toby Alderweireld e dall’argentino Juan Foyth.

Con l’assenza dei due terzini titolari, a destra Pochettino dovrebbe confermare Serge Aurier, giocatore della Costa d’Avorio, mentre a sinistra un’altra conferma, quella del gallese Ben Davies. Una difesa rimaneggiata, con un Tottenham che dovrà fare la partita per cercare una vittoria d’obbligo. L’Inter potrebbe avere molti spazi per agire in contropiede, molto probabile che saranno decisivi i duelli sulle corsie laterali, con Perisic e Politano che dovranno cercare di avere la meglio sui terzini avversari.