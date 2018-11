Tottenham Inter | Squadra in partenza per Londra, non partirà…

Tottenham Inter, squadra in partenza

Tottenham Inter – I nerazzurri sono in partenza alla volta di Londra per la gara di Champions League contro gli Spurs di Pochettino. Tutti i calciatori disponibili hanno preso il volo per la capitale inglese, ad eccezione di Sime Vrsaljko. Il croato non sarà a disposizione di Spalletti, non partirà neanche dalla panchina.

Le convocazioni non sono ancora state diramate, una cosa però è sicura, il terzino non prenderà parte alla gara. Con ogni probabilità, al suo posto, giocherà D’Ambrosio, più difficle la soluzione adottata all’andata, con Skriniar sulla destra.