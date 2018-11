Tottenham-Inter, le probabili formazioni e le ultime da Wembley (Inter Tv)

Inter TV – Spalletti va sul sicuro, Pochettino punta su Lamela: le probabili

Arrivano aggiornamenti sulle probabili formazioni che stasera scenderanno in campo a Wembley. Secondo quanto riferisce Inter TV, Luciano Spalletti non dovrebbe riservare sorprese e schierare l’undici più atteso, quindi con De Vrij e non Miranda al fianco di Skriniar in difesa, con Vecino–Brozovic in mediana e con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi.

Negli Spurs, Mauricio Pochettino ha preannunciato cambi rispetto al 3-1 sul Chelsea e saranno sostanzialmente due: Vertonghen per Foyth (che non è in lista) e Lamela per Son.

Le probabili:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Lamela, Alli, Eriksen; Kane.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.