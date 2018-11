Tottenham Inter | Spalletti ha sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione

Tottenham Inter | Spalletti ha scelto chi giocherà in difesa al fianco di Skriniar

Tottenham Inter questa sera deciderà con ogni probabilità chi tra le due formazioni approderà agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri dovranno almeno pareggiare per essere sicuri del passaggio.

In casi di vittoria degli inglesi sarà tutto rimandato all’ultima gara del girone, quando Pochettino e i suoi giocheranno a Barcellona, mentre l’Inter ospiterà il PSV.

Spalletti per la gara di questa sera si trova in grande parte a dover semplicemente ratificare scelte obbligate. Questo sia causa della esclusioni di alcuni giocatori dalla lista Uefa, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal FFP, sia per via di qualche infortunio.

Sulle fasce in difesa infatti gli unici arruolabili sono Asamoah e D’Ambrosio. Al centro invece c’è il ballottaggio tra De Vrij e Miranda. Al momento sembra che Spalletti abbia intenzione di puntare sull’olandese per costruire il muro davanti ad Handanovic insieme a Skriniar.

A centrocampo Brozovic, che torna dopo aver riposato sabato, farà coppia con Vecino, che ha segnato la vittoria nella gara di andata. Sulla trequarti Perisic, Nainggolan e Politano agiranno alle spalle del capitano Mauro Icardi.