Tottenham Inter fondamentale. E Spalletti ha sia un tabù che un talismano

Tottenham Inter gara fondamentale per un motivo. Spalletti ha sia un tabù che un talismano

Tottenahm Inter sarà una gara decisiva per più di un motivo. I nerazzurri infatti già da domani potrebbero ottenere l’accesso agli ottavi qualora dovessero uscire con almeno un punto da Londra. E già questo basta per considerare la trasferta inglese decisiva. Tuttavia esiste un altro aspetto da considerare e che appare tutt’altro che trascurabile.

Per l’Inter infatti dopo questa gara ci saranno altre due trasferte davvero terribili, contro Roma e Juventus. Dopo il big match di Torino ci sarà poi la gara contro il PSV. Superare il turno domani significherebbe rendere la gara contro gli olandesi inutile.Di conseguenza la gara contro la Juve verrebbe affrontata senza dover pensare a dosare le forze, alleggerendo così il tour de force.

Tabù

Tuttavia Spalletti dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato. Nel corso della sua carriera infatti, in occasioni di gare europee, gli è capitato di affrontare una trasferta inglese in sette occasioni. Ed in tutte queste circostanze non è riuscito a strappare nemmeno un pareggio, uscendo sempre sconfitto.

Domani il tecnico toscano dovrà necessariamente invertire questo trend maturato nelle sue esperienze con Roma e Zenit.

Talismano

E come si può sconfiggere un tabù se non con un talismano? E questo ruolo non può che spettare a Radja Nainggolan. Il bela è l’autentico pupillo di Spalletti, che lo ha voluto fortemente a Milano dopo averlo più che apprezzato a Roma. Lo ha voluto tanto da dimostrarsi incline a sopportare i suoi eccessi, che hanno fatto perdere la testa a tanti allenatori e dirigenti.

Le statistiche parlano chiaro. Con Nainggolan in campo l’Inter quest’anno ha raccolto una media di 2,5 punti per partita. A sottolinearlo è SM. 3 delle 4 sconfitte subite sinora sono arrivate quando il centrocampista ex Roma non era in campo (Sassuolo, Barcellona, Atalanta). Unica eccezione la gara casalinga contro il Parma.