Tottenham: domani c’è il Liverpool. La lista degli infortunati, mancano due top

Il Tottenham affonterà domani il Liverpool in Premier League, Pochettino alle prese con gli infortunati, ecco la situazione

Per il Tottenham di Mauricio Pochettino è tempo di grandi sfide. Prima il Liverpool in Premier League, poi l’Inter in Champions League. Un inizio di stagione più che positivo per gli Spurs, con tre vittorie e una sconfitta nei primi quattro match disputati nel campionato inglese.

Sconfitta arrivata nell’ultimo turno giocato contro il Watford fuori casa. Dopo il vantaggio del Tottenham, i padroni di casa hanno rimontato con due reti arrivate da colpi di testa sugli sviluppi di calci piazzati.

Situazione infortuni

Domani alle 13:30 la Premier League aprirà la quinta giornata con il big match Tottenham-Liverpool. La squadra di Klopp fino ad ora ha fatto un percorso netto, con quattro successi in quattro incontri. Il Liverpool è la rivale più accreditata nella lotta per il titolo con il Manchester City.

Per il match di domani, Pochettino dovrà fare a meno di quattro giocatori, due titolari inamovibili. Non saranno dell’incontro il portiere campione del mondo Hugo Lloris, il fantasista inglese Dele Alli, il francese Moussa Sissoko e il difensore argentino Juan Foyth.

Le parole di Pochettino

Questo pomeriggio, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore della squadra inglese ha commentato la situazione infortuni, soffermandosi su Dele Alli.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del Tottenham: “Dele ha subito un piccolo infortunio nella partita dell’Inghilterra contro la Spagna e salterà la partita, dobbiamo valutare tutti e poi prendere una decisione per scegliere la squadra migliore da giocare contro il Liverpool”. Alli dovrebbe saltare anche il match d’esordio in Champions League.