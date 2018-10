Tottenham, altro infortunio per gli Spurs

Periodo difficile per il Tottenham di Pochettino. Tanti infortuni in questo inizio di stagione, che stanno pregiudicando il cammino in Champions League degli inglesi. Il manager degli Spurs rischia di perdere anche Wanyama, il keniano ha abbandonato il terreno di gioco a causa di un problema al bicipite femorale durante la gara contro l’Etiopia. Le condizioni del mediano sono ancora da verificare, si teme non possa prendere parte ai prossimi impegni degli Spurs. Il capitano del Kenia ha anche segnato la rete del 3 a 0 ai danni dell’Etiopia.

🇰🇪 Congratulations to captain @VictorWanyama who was on the scoresheet in Kenya’s 3-0 victory over Ethiopia in today's #AFCON qualifier. 👏#COYS pic.twitter.com/MvBzz5ojiW — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 14, 2018

Anche il Barcellona ha subito una vera e propria “epidemia” di infortuni. Molteplici gli assenti per la gara del Camp Non contro l’Inter (per scoprire chi salterà la gara clicca qui).

