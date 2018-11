Torino, malore per Mazzarri: il tecnico non sarà a Cagliari

Walter Mazzarri ha avuto un malore che non gli permetterà di prendere parte alla trasferta di Cagliari. L’ex tecnico neroazzurro, ora in panchina con il Torino, ha accusato un malore nelle scorse ore che non gli permetterà di essere presente durante il match che i Granata disputeranno in Sardegna. Lo ha reso noto il Club attraverso un comunicato stampa, specificando che il mister si è prontamente ripreso ma che ha ricevuto uno stop a scopo prudenziale per svolgere ulteriori accertamenti.

Secondo quanto appreso, il malore avvertito nelle scorse ore sarebbe stato di breve durata. Ma già 6 anni fa, quando Mazzarri allenava il Napoli, il tecnico aveva accusato dei malesseri, forse riconducibili a problemi cardiaci, per i quali era stato sottoposto ad un’angioplastica mai confermata.

Il comunicato

Questo il comunicato del Club granata, apparso anche sul sito ufficiale. “Il Torino Football Club comunica che l’allenatore Walter Mazzarri ieri ha avvertito un malore, di breve durata, dal quale si è prontamente ripreso. La Società e lo staff medico hanno deciso, a scopo prudenziale, di svolgere ulteriori approfondimenti. Per questa ragione il tecnico dovrà sospendere temporaneamente l’attività sportiva fino al completamento degli esami”.