Extra Inter, il top player conferma: “Sogno il Real Madrid. E’ il più grande club”

Extra Inter, uno dei migliori giocatori al mondo vorrebbe realizzare il suo sogno, giocare con il Real Madrid, la sua dichiarazione è chiara

Extra Inter, Eden Hazard ha un sogno nel cassetto. Un desiderio che si porta dietro da quando era un bambino. Vestire la maglia del Real Madrid è un sogno di molti calciatori ed è quello del fuoriclasse belga.

Inserito nella lista dei 30 candidati per il pallone d’Oro, il fantasista del Chelsea non nega dove vorrebbe giocare in futuro. Queste le sue parole: “Il Real Madrid è il migliore club del mondo. Non voglio mentire, giocare nel Real Madrid è il mio sogno da quando ero bambino”.

Trascinatore del Chelsea

Eden Hazard sta trascinando il Chelsea di Maurizio Sarri in Premier League. Dopo otto giornate, i Blues sono in testa alla classifica con 20 punti, insieme a Liverpool e Manchester City.

L’inizio di stagione di Hazard è stato semplicemente devastante. Il numero dieci belga ha già segnato 7 reti in Premier League, dove è il miglior marcatore al momento. Oltre alle reti, ha fornito 3 assist ai compagni. Tra i migliori giocatori al mondo in questo momento, nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia del Real Madrid e realizzare il suo sogno: il sogno di ogni bambino.