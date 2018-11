(Inter News) Toldo sorprende tutti e anticipa le mosse di Spalletti

Inter News: Toldo “vede” la coppia Icardi Lautaro

(Inter News) Francesco Toldo oggi è stato ospite di un evento benefico, “Dreaminng Night For Children”. Nell’ambito della manifestazione l’ex portierone nerazzurro ha avuto modo di scambiare qualche battuta sull’Inter, soprattutto in ottica Champions.

Ma le parole più importanti Toldo le ha spese per commentare un possibile attacco a due punte con Icardi affiancato da Lautaro Martinez. Toldo ha detto che vedrebbe benissimo la coppia argentina là davanti e che Spalletti sta lavorando per preparare il momento ed il modo giusto per schierarli in coppia.

Poi il discorso si è spostato sulla terribile trasferta che attende l’Inter mercoledì sera in casa del Tottenham.

Toldo non si nasconde l’estrema difficoltà della gara che si preannuncia durissima. ma è grande anche la sua fiducia nei ragazzi e nel lavoro di preparazione che Spalletti sta facendo in questi giorni. Ed ha concluso esprimendo la certezza che questa squadra avrà modo di divertire e dare grandi soddisfazioni in futuro ai tifosi.