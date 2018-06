(TMW) Jiansu Suning ad un passo dall’attaccante ex Porto

Zhang cala l’asso. Ecco Jackson Martinez

Lo Jiansu Suning segue le orme dell’Inter dal punto di vista dei movimenti di mercato. Entrambe le società di Zhang Jindong vogliono rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’obiettivo di entrambe è migliorare lo score degli anni precedenti. La compagine cinese, a breve, dovrebbe ufficializzare l’attaccante Jackson Martinez, ex bomber di Porto e Gouangzhou.

L’attaccante colombiano, stando agli ultimi aggiornamenti di Tuttomercatoweb.com, dovrebbe indossare la casacca azzurra della società di Zhang e famiglia. Non sono ancora state rese note le cifre, ma si tratta di un affare di grossa portata, considerando il valore del bomber, il quale non ha vissuto delle stagioni brillanti in Cina.

Sempre in casa Jiansu, c’è da segnalare l’interesse per M’bia, centrocampista ora svincolato. Il mediano potrebbe essere una buona alternativa a Ramires, capitano della squadra, o anche un compagno di reparto affidabile. L’ex Marsiglia è dotato di un fisico imponente e di una discreta tecnica.

Nello stesso arco di tempo, anche l’Inter, altra squadra gestita dalla famiglia Zhang, si sta muovendo con decisione sul mercato. I prossimi obiettivi della Beneamata sono un esterno di attacco, un mediano e un terzino destro.