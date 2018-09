Bucchioni: “Il Real vuole Dybala”

Enzo Bucchioni, giornalista di Tuttomercatoweb.com, all’interno del suo editoriale, ha evidenziato, ha fatto chiarezza sulla situazione Modric. Il croato, il capitano della Croazia, vuole cambiare aria, lo voleva già a giugno. E la chiave per il suo trasferimento a Milano può essere un giocatore della Juventus, può essere Dybala. L’argentino può essere il colpo da novanta della casa Blanca. La sua valutazione si aggira sui 150 milioni di euro. Il suo trasferimento comporterebbe una plusvalenza di primo livello alla formazione, alla società bianconera.

“Florentino Perez ha bisogno di un grande colpo per la piazza prima che per l’allenatore Lopetegui e Dybala lo stuzzica molto. E non da oggi. Se dovesse arrivare Dybala, fra l’altro, probabilmente consentirebbe al Real di vendere Modric a gennaio all’Inter, senza rischiare di perderlo a zero. Lopetegui potrebbe usare a centrocampo di più Ceballos (non piaceva a Zidane e lo ha cercato anche la Juve) con Casemiro, arretrando Isco e inserendo Asensio stabilmente. L’Inter aspetta, il giocatore ha deciso, fosse per lui sarebbe già nerazzurro“ – ha scritto il professionista -.