Terremoto nel calcio italiano: squadra penalizzata di 15 punti!

Il calcio italiano trema, 15 i punti di penalizzazione!

Le ombre che aleggiano sul calcio italiano non si placano. Un altro terremoto. Sono addirittura 15 i punti di penalizzazione per la società.

Il calcio italiano e la serie B tremano sotto i colpi di un altro terremoto. Il Foggia, infatti è stato penalizzato di 15 punti in vista della prossima stagione. Il Tribunale Federale Nazionale, però, non ha accolto la richiesta della Procura Federale che chiedeva la retrocessione in serie C per la società pugliese.

Oltre alla penalizzazione per la società, però, ci sono anche svariati provvedimenti per molti dei tesserati della società. Trema, così, un’altra società di Serie B che, negli ultimi anni, ha visto troppe squadre avere problemi con la giustizia federale.

Questi gli effetti del terremoto

Gran parte della rosa è stata multata e squalificata per almeno tre partite ufficiali. Molti elementi della società, invece, sono stati inibiti o squalificati per almeno 4 anni.

Un terremoto si è abbattuto sulla Puglia e sul Foggia. Sperando che questa volta, però, sia davvero l’ultimo

Questo il comunicato del TFN

Oltre ai nomi dei tesserati e alle relative sanzioni viene specificata la situazione del club pugliese.

“Per la Società Foggia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 15 (quindici) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva seguente (2018-2019). Proscioglie i sig.ri Fares Adolfo Lucio e Ursitti Gianluca in quanto non risulta raggiunta la piena prova sulla riconducibilità agli stessi dei fatti oggetto di contestazione.”