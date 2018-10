Tegola Inter, dopo la vittoria nel derby la brutta notizia

L’Inter vince il derby, ma arriva la brutta notizia

L’Inter si è imposta nel derby di Milano per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno da Mauro Icardi nei minuti di recupero. Tuttavia la vittoria ha un sapore amaro. A metà del primo tempo infatti uno scontro a centrocampo tra Biglia e Nainggolan ha suscitato attimi di tensione. Il milanista aggancia il belga da dietro, che non gradisce. Pochi minuti dopo il Ninja subisce un altro colpo che aggrava quanto precedentemente subito, ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto Spalletti ha messo in campo Borja Valero.

Nel finale della gara arriva la notizia da bordo campo sull’entità dell’infortunio. Si tratta di una distorsione alla caviglia. Per dare delucidazioni sulle condizioni del giocatore è intervenuto lo stesso tecnico Luciano Spalletti, che ha commentato con queste parole. “Radja si è fatto molto male, starà fuori per un periodo, dobbiamo capire cosa ha”.

Non una buona notizia per l’Inter dunque, visto che mercoledì ci sarà la trasferta di Barcellona, e lunedì ci sarà invece il match di campionato a Roma contro la Lazio.