Tattica - Verso il Verona: Zaccagni uomo in più, Lautaro...

L'Inter del neotecnico Simone Inzaghi, dopo il brillante 4-0 all'esordio contro il Genoa, cerca certezze nel secondo turno di campionato contro l’Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. Squadre in campo allo stadio Marcantonio Bentegodi alle 20.45. I nerazzurri si troveranno di fronte una squadra in cerca di punti e riscatto. I gialloblù infatti, nel debutto stagionale in Serie A, sono caduti in casa, perdendo per 3-2 contro il Sassuolo. Rispetto alla prima giornata, l’Inter ritrova Lautaro Martinez. Di Francesco perde Miguel Veloso (squalificato), ma potrà finalmente contare sul ritorno di Faraoni.

I PERICOLI – L’Hellas ha urgente bisogno di punti, e vorrà riscattarsi dopo la sconfitta interna col Sassuolo. La squadra di Di Francesco, anche se ballerina dietro rispetto alla solidità di Juric, ha però dimostrato un’ottima intesa offensiva, come dimostrano i due gol fatti al Sassuolo. Mattia Zaccagni è l’uomo in più: specie ad inizio campionato, il trequartista scaligero riesce a risultare spesso decisivo sia negli assist che soprattutto nelle realizzazioni. Da quella parte ci sarà Skriniar. L’altro grande motore dei veneti sono gli esterni. Faraoni e Lazovic interpretano il ruolo con enorme dinamismo e qualità, oltre ad un’esplosività notevole: Darmian e Perisic dovranno essere assolutamente accorti in fase di ripiego, ecco perché l’esordio dal 1’ di Dumfries (più offensivo di Darmian) sulla destra dovrebbe essere ancora una volta rimandato.

DOVE COLPIRE – Di Francesco ha fatto vedere una fase difensiva tutt’altro che rocciosa. Dawidowicz, Gunter e Magnani sono ottimi lettori delle situazioni, ma possono andare in crisi nell’uno contro uno. La rapidità di Lautaro e il dribbling di Calhanoglu potrebbero risultare decisivi in tal senso. Fondamentale sarà poi il lavoro di Dzeko, che dovrà riuscire a sovrastare Gunter a livello aereo per fornire interessanti sponde sia per il compagno di reparto sia per gli inserimenti dei centrocampisti.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Di Francesco.