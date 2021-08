Tattica - Verso il Genoa: occhio alla posizione di Sensi, Hernani...

Sabato alle 18.30 l’Inter di Simone Inzaghi affronterà a San Siro il Genoa guidato da Ballardini. Se i nerazzurri dovranno fare a meno di Lautaro Martinez per squalifica, due saranno gli indisponibili tra i rossoblù, date le squalifiche di Bani e Behrami. Sarà la prima partita della nuova Serie A, con entrambe le squadre ancora non del tutto complete. Se all’Inter manca ancora un attaccante, l’addio di Cszyborra, esterno mancino, lascia un buco proprio sul lato sinistro dei rossoblu. Il giovane Cambiaso sarà il probabile sostituto.

I PERICOLI – I liguri hanno una buona squadra con un centrocampo di qualità e quantità, il punto di forza del club rossoblu. In regia agisce Badelj, alla sua destra Hernani, bravo a venire incontro ma anche a farsi trovare libero nello spazio nella metà campo offensiva e a portare la prima pressione insieme ai due attaccanti. Completa il reparto Stefano Sturaro, che garantisce un grande apporto in fase difensiva, ed è intelligente tatticamente. Il Genoa costruisce dal basso con Badelj che si abbassa, talvolta, sulla linea difensiva per eludere la pressione avversaria. I liguri cercheranno poi di servire o Hernani nella metà campo avversaria (occhio al piede del brasiliano...), o cercare la palla in verticale per Destro (che fa tantissimo movimento per tutto il fronte offensivo); l’alternativa è quella di giocare sulle fasce per arrivare al cross, dove non c’è più Zappacosta, ma anche Sabelli ha un bel passo. Persa palla, il Genoa tenta subito di riconquistarla e porta una prima pressione abbastanza alta anche quando l'avversario imposta l'azione da dietro.

DOVE COLPIRE - Vista la propensione del Genoa ad aggredire alto, l’Inter potrebbe schierare Calhanoglu a centrocampo e Sensi sotto punta, per far uscire la palla il più pulita possibile. Con un rapido gioco palla a terra, si potrebbe così superare la prima pressione ligure e mettere in difficoltà gli avversari nello spazio che si verrebbe a creare. Stessa cosa per le transizioni offensive. Quando i nerazzurri recupereranno palla, troveranno probabilmente il Genoa ad aggredirli immediatamente ma la difesa rossoblu potrebbe andare in difficoltà con un immediato lancio lungo a pescare Dzeko, molto affidabile da questo punto di vista. Il giovane Cambiaso, infine, potrebbe andare in difficoltà data l’emozione del debutto. Darmian, o magari Dumfries nel corso della ripresa, potrebbero approfittarne.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Destro, Pandev.