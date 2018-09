Tanti auguri al Fenomeno Ronaldo per il suo…compleanno misterioso

Compie gli oggi il Fenomeno Ronaldo. Ma è davvero oggi il giorno?

Compie oggi il compleanno il Fenomeno: Luis Nazario De Lima più semplicemente conosciuto come Ronaldo. L’attaccante brasiliano compie oggi 42 anni. Arrivò all’Inter nell’estate del 1997 dal Barcellona, e restò a Milano per 5 anni. Il suo addio fù uno dei più dolorosi nel mondo nerazzurro. Ronaldo lasciò l’Inter, reduce dalla disfatta del 5 maggio, per approdare al Real Madrid, dove vinse anche una Champions League e un pallone d’oro. Quell’estate famosa del 2002 conquistò anche la Coppa del Mondo con il suo Brasile, segnando una doppietta in finale.Ci si può poi permettere il lusso di dimenticare quello che successe negli anni successivi.

Anche l’Inter ha voluto celebrare il suo Fenomeno con un video che ricorda alcuni dei suoi gol segnati con la maglia nerazzurra, con il messaggio: “Momenti di pura estasi. Buon compleanno Fenomeno”.

Il mistero sulla data

Interessante il retroscena circa il fatto che la data del compleanno di Ronaldo sia in realtà ambigua. Secondo alcuni infatti la ricorrenza cadrebbe il 18 settembre e non il 22. Stando ad una ricostruzione realizzata da Sky Sport 24 il brasiliano sarebbe nato il 18, ma la madre lo avrebbe registrato all’anagrafe solamente 4 giorni dopo. Lo stesso ex calciatore 4 anni fa su un suo profilo social ringraziò tutti per gli auguri ricevuti proprio il 22 settembre.