(Mercato Barcellona) Un anno fa fu sul punto di cambiare aria

(Messi Barcellona) Il quotidiano spagnolo El Mundo pubblica oggi un retroscena su quello che sarebbe stato l’affare di mercato più incredibile di ogni tempo.

Occorre tornare al 2017, al periodo in cui in Catalogna era vibrante la protesta popolare per la separazione dalla Spagna. Chi commentava i possibili effetti metteva in conto anche la possibilità del Barca fuori dalla Liga.

In questo scenario di tensioni ed incertezze, matura il contatto tra i blaugrana ed il Manchester City. Oggetto, naturalmente Leo Messi.

L’offerta del club inglese all’argentino sarebbe stata faraonica: 250 milioni netti per un quinquennale, oltre a 50 milioni di bonus al padre.

Il tutto oltre al pagamento della clausola rescissoria di 250 milioni al club spagnolo. Secondo il quotidiano spagnolo i contatti sarebbero stati tenuti tra Ferran Soriano, Ceo del City e Jorge Messi, il padre della “Pulce”.

El Mundo non dice perché la trattativa non sia andata a buon fine. Probabilmente le rassicurazioni sulla situazione politica spagnola avranno influito sulle scelte del giocatore, che, poche settimane dopo, formalizzò il rinnovo di contratto con il Barcellona: 35 milioni di euro a stagione fino al 2021 e clausola rescissoria monstre da 700 milioni.

Fonte El Mundo