Mercato Inter: il supermarket per gli acquisti è a Firenze

Mercato Inter: con lo sguardo a Firenze

(Mercato Inter) Se lo dicono a Firenze è perchè c’è qualcosa di vero o perchè lo temono. Il sito di informazione viola Fiorentina News riporta da poco la notizia che l’Inter sarebbe intenzionata a fare spese a Firenze sia a gennaio che nel prossimo mercato estivo.

Nel mirino nerazzurro già dalla finestra invernale una vecchia conoscenza. Marco Benassi, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Nel 2016 fu al centro di una vicenda di mercato non bella. Era ancora il tempo delle comproprietà e della risoluzione alle buste in caso di mancato accordo. La prima metà del giovane nerazzurro fu ceduta ai granata nell’ambito dell’acquisto di D’Ambrosio. Poi, alle buste,l’Inter scelse di non puntare sul ragazzo, offrendo solo 3 milioni di euro circa.

Benassi al Torino ha disputato ottime stagioni, fino ad indossare anche la fascia di capitano. Poi il passaggio alla Fiorentina, nel 2017, per circa 13 milioni di euro.

Oggi la Viola sarebbe intenzionata a chiedere 25 milioni per l’ex nerazzurro che in terra Toscana ha già giocato quasi 50 partite con 10 gol e si è conquistato un posto al sole.

Arriverà poi l’estate e quello sarà il momento dell’assalto a Federico Chiesa. Secondo Fiorentina News il laterale azzurro sarebbe l’obbiettivo numero uno di Corso Vittorio Emanuele per la prossima stagione. Le caratteristiche ci sono tutte: italiano, esperienza già consolidata, carattere tosto. A quest’ultimo riguardo basti ricordare la serata di Inter Fiorentina di poche settimane fa con Chiesa indomito per 90 minuti a fare a sportellate con Skriniar e con il resto della difesa nerazzurra.

Fonte Fiorentina News