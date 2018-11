Continua la scalata del colosso cinese, Suning.com ha registrato un utile netto annuo incredibile, ecco i dati

Una crescita esponenziale, è quella del gruppo Suning negli ultimi anni. Il colosso cinese, con a capo Zhang Jindong, padre del nuovo presidente dell’Inter Steven Zhang, continua a realizzare utili da record.

“Suning.com, società di proprietà di Suning Holdings Group, ha pubblicato il rapporto relativo al rendimento del terzo trimestre del 2018, un periodo che ha generato ricavi operativi pari a 21,77 miliardi di euro. Considerando i primi tre trimestri, si tratta di un aumento del 31,15% sullo stesso periodo precedente”, questo è quanto riportato da Calcio&Finanza.

Utile netto da record

Nell’articolo riportato da Calcio&Finanza, si legge “Come riporta “PR Newswire”, nei primi nove mesi del 2018, Suning.com ha generato un utile netto di 771,21 milioni di euro, con un incremento anno su anno dell’812,11%. La società ha visto una rapida crescita delle vendite online, superando altre piattaforme di e-commerce online”.

“Da gennaio a settembre 2018, il valore dei beni venduti dall’azienda online ha raggiunto i 17,37 miliardi di euro, tasse incluse, con un aumento del 70,89% su base annua. Al 30 settembre 2018, Suning.com contava circa 382 milioni di utenti registrati. Durante il suo massiccio periodo promozionale nel mese di agosto, l’app mobile di Suning.com ha registrato un aumento del 62,29% su base annua del numero di utenti attivi mensili e gli acquisti effettuati tramite l’app hanno rappresentato il 93,5% degli ordini online totali”, dati e numeri incredibili per il colosso cinese.

Investimenti nell’Inter

Dal 26 ottobre scorso, Suning è proprietaria dell’Inter al 100%. Il gruppo cinese ha preso le quote dell’ex presidente nerazzurro Erick Thohir, che ha lasciato l’incarico. Steven Zhang è stato nominato nuovo presidente dell’Inter.

In poco più di due anni, Suning ha investito ingenti somme nel club nerazzurro. I ricavi commerciali sono aumentati in modo esponenziale, con nuove partnership che hanno portato nelle casse della società molti milioni di euro. Il colosso cinese sta lavorando con costanza, professionalità e velocità nel mercato asiatico, ampliando il brand e il marchio Inter. Un futuro da protagonisti, come detto dal nuovo presidente Steven Zhang, con l’obiettivo di riportare l’Inter al vertice del calcio mondiale.