Suning vicina alla squadra

Suning è stata spesso accusata, a torto, di essere distante dalle vicende della squadra. A pochi giorni dalla partita dell’anno, quel Lazio Inter che potrebbe regalare ai nerazzurri la qualificazione in Champions League, arrivano due gesti bellissimi da parte della proprietà per dimostrare l’assoluta vicinanza alla squadra.

Il primo gesto lo racconta l’edizione odierna di Tuttosport: “Accompagnato dal ds Piero Ausilio, Steven Zhang, si è posizionato a bordo campo e ha osservato con attenzione la seduta mattutina della squadra nerazzurra, iniziata intorno alle 11 con un lavoro in palestra e proseguita poi all’esterno con un torello di gruppo e la partitella finale, in cui ha brillato Brozovic autore di un gol in acrobazie su assist di Rafinha. Steven Zhang ha notato grande concentrazione in tutti e ha salutato singolarmente ogni giocatore, scambiando con un ognuno poche parole e intrattenendosi poi con Spalletti. Un vigorosa stretta di mano all’arrivo sul campo e poi i due, sempre insieme ad Ausilio, si sono seduti allo stesso tavolo per pranzare e fare un lungo punto sullo stato di salute dell’organico in vista del big match dell’Olimpico”.

Un comportamento da vero “presidente” per il piccolo Steven che ha voluto stare vicino alla squadra in questo momento così delicato. Una sconfitta domenica potrebbe far piombare l’ambiente nello sconforto. Una cosa però è chiara a prescindere: Spalletti non si tocca. Ed è giusto così. Da parte della proprietà però c’è estrema attenzione in vista di questa sfida. Come, e ci mancherebbe, da parte di staff tecnico e calciatori.

Il gesto di Zhang Jindong

Suning, come detto, vuole dimostrare assoluta vicinanza e supporto alla squadra. E, oltre alla presenza fisica di Steven Zhang, ci sarà anche un gesto del patron della multinazionale cinese, ovvero Zhang Jindong.

Il patron di Suning, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe recapitare alla squadra un video motivazionale alla vigilia della sfida. Un gesto bellissimo, che lo è ancor di più considerando che lo compierà chi è sempre stato accusato di non fare nulla per l’Inter. Inoltre, sempre la rosea riferisce che l’Inter Club Nanchino si sta organizzando per passare la nottata a seguire la partita.