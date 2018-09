Suarez manda l’avvertimento all’Inter: bordata direzione Spalletti

Da Barcellona il monito di Luis Suarez. L’attaccante manda i primi colpi in direzione Inter a parole. La stilettata.

C’è grande attesa in casa Inter per le sfide che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane. Tra Champions e campionato si comincerà a scrivere un primo pezzo di stagione. In ambito europeo a far paura è certamente il Barcellona, un autentico Everest da scalare. Le parole di Luis Suarez, in questo senso, mettono i brividi ai tifosi.

Suarez pronto ad iniziare forte. Inter avvisata: “Ho grandi motivazioni in Champions”.

Insieme a Leo Messi, Luis Suarez rappresenta la bocca di fuoco più incisiva e determinante del Barcellona di Valverde. Intervenuto a Radio Catalunya, l’attaccante uruguaiano si è detto motivato in vista dell’inizio Champions. Sta a Spalletti & co frenarlo: “In questa competizione si incontrano le migliori squadre d’Europa. È una motivazione in più per non rilassarsi mai. Mi piace iniziare forte. Che sia un grande anno per noi. Le aspettative sono sempre quelle. Dipende da noi”.