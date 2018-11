Guai in vista per Daniel Sturridge, la FA vuole vederci chiaro, il giocatore accusato per calcioscommesse

E’ un momento delicato per Daniel Sturridge. L’attaccante del Liverpool è stato accusato dalla Football Association di una cattiva condotta in merito alle regole delle scommesse.

La FA vuole vederci chiaro su alcune situazioni riscontrate nel gennaio 2018. La federazione inglese vuole verificare se ci siano state le violazioni delle regole E8 (1) (a) (ii) e E8 (1) (b) da parte di Sturridge.

Le regole

Che cosa dicono le regole E8 (1) (a) (ii) e E8 (1) (b)? “Regola E8 (1) (a): un partecipante non può scommettere, direttamente o indirettamente, o istruire, permettere, causare o consentire a qualsiasi persona di scommettere su (i) il risultato, l’avanzamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto, o in connessione con una partita di calcio, o una competizione, o (ii) qualsiasi altra questione relativa al calcio in qualsiasi parte del mondo, incluso, ad esempio e senza limitazione, il trasferimento di giocatori, l’impiego di manager, la selezione della squadra o questioni disciplinari”.

“Regola E8 (1) (b) – se un partecipante fornisce a qualsiasi altra persona qualsiasi informazione relativa al calcio che lo stesso giocatore ha ottenuto in virtù della sua posizione all’interno del gioco e, che non è disponibile al pubblico in quel momento, il partecipante sarà in violazione della presente Regola qualora una qualsiasi informazione sia utilizzata dall’altra persona per scommesse”.

Posizione Sturridge

Daniel Sturridge avrà tempo fino alle 18 di martedì 20 novembre per rispondere all’accusa di aver violato la buona condotta sulle scommesse.

Il giocatore inglese, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha categoricamente dichiarato di non aver mai scommesso in vita sua. Anche il Liverpool, club in cui milita Sturridge, ha affermato che “Daniel ha dato la sua piena e inequivocabile cooperazione durante questo processo e ha assicurato al club che continuerà a farlo”.

(fonte: mirror.co.uk)