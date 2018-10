Inter News: Da Moratti due insegnamenti preziosi

(Inter News) Dopo l’elezione alla presidenza del club nerazzurro, Steven Zhang ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha affrontato tutti i temi caldi di questo importantissimo passaggio. Il futuro sportivo della squadra, la solidità patrimoniale,il settore giovanile, l’innovazione, il protagonismo nel mondo dei social, il rinnovamento di San Siro e delle altre infrastrutture, il nuovo management sono stati alcuni tra gli argomenti affrontati dal neo presidente.

In uno dei passaggi più simpatici, Steven ha parlato del suo rapporto con Massimo Moratti. Il Presidente ha precisato che conosceva il suo predecessore anche prima che Suning acquistasse la maggioranza della società. Moratti è stata una delle persone che fin dall’inizio del suo impegno in società ha aiutato il giovane Zhang ad entrare nel mondo Inter ed a capirlo a fondo. Per questo confessa di essersi rivolto a lui spesso per avere pareri e suggerimenti preziosi.

Moratti gli ha suggerito due cose estremamente importanti. Innanzitutto l’importanza della difesa, sia in campo che durante la fase del mercato. Moratti lo ha imparato sulla sua pelle durante la sua esperienza presidenziale e lo ha trasmesso volentieri al suo successore. La seconda cosa che Moratti gli ha insegnato è quella di non fidarsi troppo di lui perché troppo tifoso dell’Inter. Moratti gli ha suggerito invece di avere grande fiducia nelle decisioni da assumere perché questo è l’unico modo per lavorare nell’interesse del club.