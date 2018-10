Steven Zhang: “Marotta vicino all’Inter? Ecco la verità”

Le parole di Steven Zhang sul presunto ingresso in società di Beppe Marotta

Steven Zhang, nuovo presidente dell’Inter, ha parlato a margine dell’Assemblea dei soci tenutasi all’Hotel Magna Pars di Milano. Queste le sue dichiarazioni su Beppe Marotta, dato ad un passo dai nerazzurri nelle ultime ore.

“L’Inter è stata associata spesso a grandi giocatori e dirigenti. Ne sono felice perché vuol dire che la gente pensa che è bello lavorare con noi, si comprende la potenza del club e alla gente piace venire da noi. Non mi crea problemi. La verità è che non ho mai chiuso accordi con questa persona e se mi chiedete arriverà un giocatore o un dirigente io non posso promettere niente. Io li vorrei tutti i migliori, ma in questo momento nulla di ciò è vero. Come promesso, se potremo cogliere opportunità per migliorare la squadra o la società sarò sempre pronto a farlo, a prescindere dai singoli nomi”.