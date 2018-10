Steven Zhang, il ragazzo d’oro con la passione per la moda e per le supercars (GdS)

Steven Zhang, conosciamolo meglio

Steven Zhang sarà il prossimo presidente dell’Inter. L’ufficialità arriverà oggi, dopo il cda nerazzurro. Nei prossimi tempi quindi i tifosi interisti lo vedranno più spesso, non solo negli stadi di tutta italia, ma anche a rilasciare interviste alle tv locali e internazionali. Una skill che manca al rampollo di casa Suning, molto timido e molto riservato.

Per fare il presidente di una squadra di calcio in Italia, questa timidezza deve sparire: bisogna farsi sentire sempre, lo fanno tutti, lo farà anche Steven. Da quando è arrivato a Milano sta studiando l’italiano, lingua con la quale vuole esprimersi, ma complicata da imparare per lui che, intanto, conosce perfettamente l’inglese.

Chi lo conosce, racconta che è un grande lavoratore: arriva di buon mattino negli uffici nerazzurri ed esce a tarda sera. Già da un anno è il dirigente nerazzurro con più poteri, con la carica di presidente ne avrà ancora di più. “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”: questo Steven lo sa, e non deluderà le aspettative.

Le sue passioni

Steven Zhang, non dimentichiamocelo, è un ragazzo di 26 anni: è addirittura più giovane di molti calciatori presenti nella rosa interista. E, in quanto tale, ha passioni estremamente giovanili: gli piace frequentare il mondo della moda, utilizzare i social, uscire fuori a cena, divertirsi insomma.

Un’altra grande passione di Kangyang (questo il suo vero nome, ndr) sono le auto sportive. Non di rado si può incontrare a Monza mentre gira sul circuito della città lombarda alla guida di bolidi costosissimi, tutti di sua proprietà. Con lui, quindi, sarà un’Inter giovanile. Però se pensate che la sua persona non sia all’altezza di un compito così importante, vi sbagliate: ha studiato nelle migliori università, ha già svolto importanti incarichi nell’azienda di famiglia e conosce molto bene il mondo del business.