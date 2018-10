Steven Zhang a Sportmediaset: “Messi? Con noi tutto può succedere”

I tifosi nerazzurri possono sognare? Steven Zhang ha parlato a Sportmediaset, dichiarazione importante sul futuro della squadra

Oggi, 26 ottobre 2018, è stato un giorno importante per l’Inter e per Steven Zhang, nominato nuovo presidente del club nerazzurro. Un passaggio di consegne da Erick Thohir al gruppo Suning, che ora è unico proprietario dell’Inter.

Figlio di Zhang Jindong, a capo del colosso cinese Suning, Steven Zhang si è insediato nella città milanese per seguire da vicino gli sviluppi societari e quelli della squadra. Un amore per i colori nerazzurri che è cresciuto nel tempo. Una delle immagini più significanti è stata sicuramente quella al termine di Lazio-Inter nel maggio scorso. Un piatto di emozione e di gioia per la conquista della qualificazione alla Champions League.

Le parole di Zhang

Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. L’argomento in questione è stato Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, da anni tra i più forti giocatori al mondo.

I tifosi nerazzurri possono sognare nuovamente in futuro l’arrivo di un top player? Il nuovo presidente dell’Inter ha dato una risposta chiara e precisa. “Messi? Non parlo di sogni perché non si avverano mai. Con me e con tutto il nostro gruppo tutto può succedere, anche il meglio”, questo il commento di Zhang. Idee chiare, un futuro roseo per il club nerazzurro e un presente nel quale Suning ha già dimostrato con i fatti di poter fare grandi cose con l’Inter. Una situazione finanziaria ristabilita, ricavi e sponsorizzazioni in aumento, l’Inter sta ponendo le basi per tornare tra le migliori d’Europa.