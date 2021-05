Serie A, classifica del girone di ritorno: vola l'Inter, male la Roma

Quanti punti hanno conquistato le 20 squadre di Serie A nelle 17 giornate fin qui disputate del girone di ritorno? Di seguito la classifica aggiornata dopo la 36esima giornata di Serie A. Inarrestabile l'Inter di Conte, che ha letteralmente preso il volo e staccato tutte le altre. Le seconde in questa speciale graduatoria, ovvero Atalanta e Napoli, hanno conquistato ben 8 punti in meno rispetto ai campioni d'Italia. La Juventus addirittura 14, il Milan 15. Male la Roma di Fonseca.



Inter 47 punti (nel girone di ritorno)

Atalanta 39

Napoli 39

Juventus 33

*Lazio 33

Milan 32

Sassuolo 26

Udinese 22

Cagliari 22

Roma 21

*Torino 21

Genoa 21

Bologna 20

Sampdoria 20

Fiorentina 18

Spezia 17

Hellas Verona 13

Crotone 9

Benevento 9

Parma 7



*=Una gara in meno