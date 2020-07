Nicolò Barella, l'uomo simbolo di Conte. Inter, è lui il tuo top a centrocampo

Nicolò Barella nato a Cagliari il 7 febbraio 1997 è stato sicuramente uno dei migliori colpi della campagna acquisti nerazzurra. Ha voluto fortemente la maglia dell'Inter, rifiutando altre squadre, perchè sentiva di essere molto desiderato da Conte. Dopo un breve periodo iniziale di adattamento, si è preso a suon di prestazioni di alto livello la maglia da titolare in mezzo al campo. Centrocampista di grande corsa, aggressività e temperamento ma anche con molta tecnica. Il centrocampista ideale per l'idea di calcio di Antonio Conte.

Sono 35 le sue presenze in tutte le competizioni con 3 gol e 6 assist a referto. Una realizzazione in campionato, uno straordinario tiro da fuori contro l'Hellas Verona. Più delle statistiche sono le prestazioni a lasciare a bocca aperta. Palloni recuperati, corsa a perdifiato per tutto il campo fino al 90' e una quantità industriale di palloni giocati. Su di lui pesano anche i quasi due mesi di assenza a fine 2019 per un infortunio al ginocchio subito nella trasferta sul campo del Torino, altrimenti i suoi numeri sarebbero stati ancora migliori. L'unico limite del centrocampista sardo è l'elevata quantità di cartellini gialli "conquistati", ma questo fa parte del pacchetto aggressività ed è un punto che va leggermente smussato.

In Barella, Conte, rivede in parte se stesso; anche se qualche differenza tra i due c'è. Una cosa è sicura: qualunque giocatore arriverà nella prossima stagione a rinforzare la mediana nerazzurra dovrà vedersela con Nicolò da Cagliari, il vero top player del centrocampo dell'Inter.