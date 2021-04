Inter, sei a quota 75 punti: è primato a livello europeo

L'Inter di Antonio Conte veleggia in solitaria in testa alla classifica di Serie A.

Complice il pari di ieri, i nerazzurri volano a 75 punti: salgono in testa alla classifica virtuale d’Europa, visto che nessuno nei principali campionati del Vecchio Continente ha fatto più punti a questo momento della stagione. Superato il Manchester City, a quota 74. Dietro pure Bayern Monaco (68 in 29), Lille (70 in 33) e Atletico Madrid, primo in Spagna con 70 in 31 giornate.

Chapeau: super stagione per Antonio Conte e i suoi ragazzi.