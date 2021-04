Inter, quanti legni: sei pali colpiti nelle ultime cinque gare

Nelle ultime giornate di Serie A l’Inter ha forse tirato un po' il freno a mano dal punto di vista offensiva. Dalla gara contro il Bologna a quella di ieri, i nerazzurri hanno segnato cinque reti in altrettante partite. Un gol preciso in meno rispetto ai pali colpiti in queste gare.

Non si può certo parlare di crisi per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez (nonostante quattro gare a secco), che però devono fare i conti anche con la sfortuna, oltre che con la stanchezza.

Sono infatti ben sei i pali colpiti dall’Inter nelle ultime cinque gare. Uno contro Bologna, Cagliari e Spezia, addirittura due contro il Napoli, l'ultimo di ieri contro l'Hellas Verona. Con questi sei legni sale così a 14 il totale dei legni colpiti dall’Inter in stagione.

I nerazzurri sono quinti in Serie A per questo dato, in cui la classifica tradizionale si rovescia: in questo fondamentale, infatti, è davanti il Milan, primatista con 19 legni.