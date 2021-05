Inter, obiettivo quota 94: due bianconere per concludere l'opera

L'Inter vola, in vetta alla classifica, e non accenna a fermarsi nemmeno a Scudetto acquisito: anzi. Conte spreme i suoi di giorno in giorno e ragazzi ripagano con mente libera ed ottima prolificità.

Da quando è stato vinto il titolo sono infatti arrivati due risultati importanti. Prima, il 5-1 alla Sampdoria; poi il comunque roboante 3-1 alla Roma, che proiettano la squadra a quota 88 punti.

L'obiettivo è arrivare a 94 e chiudere il campionato con più di 10 punti di vantaggio sulle altre. Juventus e Udinese le ultime due gare, squadre bianconere che faranno da ostacolo alla corsa di Conte. Lui che più di tutti ci terrà a "distruggere" questa Serie A. Il cannibale.