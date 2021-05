Inter, nerazzurri primi in Italia e non solo: media punti e difesa da record

L'Inter dopo 11 anni a secco di gioie si laurea campione d'Italia. Il pareggio di oggi tra Atalanta e Sassuolo ha dato la matematica certezza della vittoria dello scudetto ai nerazzurri. Ma non è stato di certo il favore dei neroverdi a portare l'Inter sul tetto d'Italia: dietro a questa impresa ci sono prestazioni da incorniciare e i numeri ne danno la conferma.

MEDIA PUNTI MIGLIORE D'EUROPA - L'Inter in questa stagione ha attualmente totalizzato 82 punti, arrivati grazie a 25 vittorie e 7 pareggi. Sono solo 2 le sconfitte subite quest'anno dai nerazzurri. La compagine milanese ha raccolto più punti di tutte le capolista dei 5 maggiori campionati europei: Inter 82, Manchester City 80, Atletico Madrid 76, Lille 75 (con una gara in più), Bayern Monaco 71 (con 3 gare in meno). Di conseguenza anche la media punti dei nerazzurri è la migliore d'Europa, che è di 2,41 punti a partita.

MAGGIOR NUMERO DI CLEAN SHEET - L'Inter con 29 gol subiti ha la miglior difesa del campionato ma non la migliore d'Europa, dal momento che Lille e Atletico Madrid hanno preso solo 22 reti. Però i nerazzurri, assieme ai Blues di Tuchel, sono quelli che hanno accumulato più gare senza subire reti in tutta Europa. Quest'anno infatti gli uomini di Conte hanno totalizzato ben 11 clean sheets.