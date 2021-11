Inter-Napoli, i numeri della sfida. A Milano gli azzurri sono fermi a Callejon

L’Inter ha raccolto tutta la posta in palio negli ultimi 3 match del Meazza contro il Napoli.

Non solo. I campani non marcano a Milano da oltre quattrocento minuti, per l’esattezza 407’ recuperi vari esclusi. L’ultimo azzurro a gonfiare la rete protetta da Handanovic fu Callejon al minuto 43 della sfida 2016-2017. Però…

Prima di quest’oggi rintracciamo soltanto un altro Inter-Napoli alla 13esima di Serie A: stagione 1994-1995, dicembre, 0-2 con autorete di Jonk al 29’ e raddoppio di Cruz al 67’. A fine stagione la due compagini arrivarono a un punto di distanza l’una dall’altra: nerazzurri a 52, azzurri a 51. Comunque distanti della Juventus campione d’Italia a quota 73.

Soffermandoci sui 75 incontri disputati in Lombardia ci accorgiamo che i padroni di casa sono a 49 successi, i campani stazionano a 9.

Inter che mette in mostra il miglior attacco della Serie A 2021-2022, 29 reti. Su 25 punti in classifica 11 sono quelli casalinghi (3V – 2X – 0P con 15GF e 4GS). Napoli che risponde con la difesa meno battuta, 4 gol. Dei 32 punti in graduatoria la metà, 16, li ha fatti lontano dal Maradona (5V – 1X – 0P con 13GF e 2GS).

I nerazzurri non perdono in casa dal 17 ottobre 2020, 1-2 col Milan. Quindi ecco 19 successi e 3 segni X. Gli azzurri sono imbattuti dal recupero della terza giornata con la Juventus, 1-2, il 7 aprile 2021. Successivamente hanno conquistato 16 vittorie e 5 pareggi.

Ultima statistica dal fronte attacco/difesa. L’Inter mette in mostra la più larga cooperativa del gol in A con 12 differenti marcatori. Il Napoli è già a quota 8 clean sheet, per intenderci la passata stagione la squadra campione d’Italia ne mise assieme 14 a fine torneo.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

75 incontri disputati

49 vittorie Inter

17 pareggi

9 vittorie Napoli

140 gol fatti Inter

68 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Napoli 2-1, 12° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Napoli 1-0, 12° giornata 2020/2021