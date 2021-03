Inter, maravillosa creatura: Sanchez stellare dieci anni dopo

La doppietta di Alexis Sanchez è stata determinante per la fuga dell’Inter, giunta a +6 sul Milan e +10 su Atalanta e Juventus (che ha una partita in meno); tre gol in due partite per il cileno, in condizioni fisiche devastanti come sottolineato dallo stesso Conte in conferenza stampa.

Alternativa realistica alla coppia Lukaku-Lautaro, el Niño Maravilla torna a segnare più gol nella stessa partita dieci anni dopo l’ultima volta. Era il 2011 quando mise a segno addirittura un poker nel 7-0 dell’Udinese rifilato al Palermo. Per quanto riguarda le doppiette, invece, si tratta della prima dopo più di tre anni (l’ultima la realizzò con la maglia dell’Arsenal contro il Crystal Palace).

Ora l’obiettivo è mettere in difficoltà il tecnico anche nella scelta dei titolari, con Sanchez che in più occasioni potrebbe far rifiatare soprattutto Lautaro senza perdervi in qualità e pericolosità offensiva. Alexis è tornato, per un’Inter che si fa sempre più maravillosa.