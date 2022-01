Inter-Lazio, tutti i numeri della sfida: che pericolo il Sergente

Inter, nell’ultimo quinquennio tutte le reti messe a referto dalla Lazio in casa dei nerazzurri portano la stessa identica firma.

Sergej Milinkovic-Savic andò a segno nel 2018-2019 con un colpo di testa al minuto 13, ma anche la passata stagione con un calcio di punizione al 61’. Nessun altro giocatore in maglia biancoceleste ha superato Handanovic al Meazza dal 2016-2017 in poi. Ma il feeling tra il centrocampista serbo e la porta nerazzurra è certificato anche da altri dati. Nel match d’andata, quando la compagine dell’ex Inzaghi incassò l’unico KO rimediato in questo campionato, Milinkovic-Savic mise il sigillo finale sul 3-1 al 91’.

E pensare che all’Olimpico era andato in gol anche nei Lazio-Inter del 2019-2020 e nel 2020-2021. Insomma, se la difesa interista dovesse fare un elenco dei laziali da tenere particolarmente d’occhio… Nelle ultime due stagioni dal match a Milano contro la Lazio è sempre uscito il segno 1 in schedina.

Il bilancio dei precedenti in campionato, 78 nella Serie A con la formula del girone unico, strizza l’occhio ai meneghini: 43 vittorie, 25 segni X, 10 sconfitte, 150 gol marcati a fronte di 67 reti incassate.

Fra le due compagini c’è un distacco di quattordici punti in classifica. I nerazzurri sono primi con 46 (14V – 4X – 1P con 49GF e 15GS), 23 dei quali fatti in casa (7V – 2X – 0P con 25GF e 6GS). I biancocelesti inseguono a 32 (9V – 5X – 6P con 42GF e 37GS), di cui 11 in esterna (3V – 2X – 5P con 14GF e 21GS).

Il 2022 è cominciato con un 3-3, contro l’Empoli, per la Lazio. Mentre l’Inter non ha giocato sul campo del Bologna.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

78 incontri disputati

43 vittorie Inter

25 pareggi

10 vittorie Lazio

150 gol fatti Inter

67 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Lazio 4-2, 21° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Lazio 3-1, 22° giornata 2020/2021