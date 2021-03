Inter in linea con la stagione scorsa: boom Milan, disastro Parma

Dopo 24 giornate di Serie A, è interessante andare a confrontare il rendimento delle attuali squadre del torneo a confronto con quello della stagione passata, sempre dopo 24 gare giocate. Il Milan è certamente la squadra con il maggior salto, forte di una partenza a razzo da parte dei ragazzi di Pioli; molto bene anche il criticatissimo Napoli di Gattuso, a +10 rispetto all'anno passato e con una partita in meno (ancora da recuperare la gara con la Juventus).

Tracollo vero per Juventus, Cagliari ma soprattutto Parma, che ha meno della metà dei punti della scorsa stagione. Ecco il confronto:

Inter 56 punti (+2 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 24 giornate)

Milan 52 (+17)

*Juventus 46 (-11)

Atalanta 46 (+1)

Roma 44 (+5)

*Napoli 43 (+10)

Lazio 43 (-13)

Hellas Verona 35 (=)

*Sassuolo 35 (+6)

Sampdoria 30 (+7)

Bologna 28 (-5)

Udinese 28 (+2)

Genoa 26 (+4)

Spezia 25 (in Serie B)

Fiorentina 25 (-3)

Benevento 25 (in Serie B)

*Torino 20 (-7)

Cagliari 18 (-14)

Parma 15 (-20)

Crotone 12 (in Serie B)

* una gara giocata in meno