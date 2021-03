Inter, Gazzetta dello Sport: "Conte meglio di Mourinho"

Otto vittorie in altrettante gare, 20 gol fatti e solo 3 subiti: "The Oscar goes to... Inter" direbbero a Hollywood, in quanto i nerazzurri sono la migliore squadra del 2021.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che attribuisce il gran lavoro ad Antonio Conte, la cui media punti - incredibile- è di 2,26 a gara, primo posto tra gli allenatori interisti con almeno 30 partite giocate in A nell'era dei tre punti. Meglio persino di José Mourinho, per capirci.

Miglior attacco del campionato insieme all'Atalanta (ma con una gara in meno), inoltre, con una media gol di 2,4 a match, contro i 2,32 della squadra di Gasperini e i 2,15 del Napoli. Più lontane Juventus (2) e Milan (1,89).