Inter: Handanovic e le 500 presenze in nerazzurro. Tutti i suoi numeri.

Handanovic e l’Inter sono un binomio inscindibile dal 16 settembre 2012, quando il portierone sloveno debuttò con la maglia nerazzurra nella vittoria per 2-0 contro il Torino. Da lì, un viaggio lungo e complesso per il portiere classe 1984, che contro la Lazio raggiungerà le 500 presenze nel nostro campionato, al 15° posto all time.

Handa è il secondo giocatore straniero ad aver giocato più gare nella storia del campionato alle spalle –pensate un po’- di Javier Zanetti (dati Opta). Ma sono altri record a far paura. In vetta alle classifiche per numero di parate effettuate -1.439-, il secondo per numero di partite senza subire reti -173- e, soprattutto, primo per rigori parati, ben 25.

Contro la Lazio arriverà la gemma del 500esimo gettone nerazzurro, proprio in giorni nei quali le voci sul suo futuro si sprecano. Musso, Cragno, Silvestri, Meret e persino i già nerazzurri Radu e Brazao sono tutti nomi di portieri pronti a prenderne l’eredità tra i pali interisti per la prossima stagione.

Ma Handa non sembra intenzionato a lasciare senza un titolo nella sua lunga parentesi alla Beneamata: che sia l’anno buono?