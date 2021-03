Inter, guarda che LuLa: Eto'o e Milito li ammirano dall'alto

Guarda che LuLa, verrebbe da cantare. Una macchina da gol bestiale, la coppia d’attacco interista. Ieri a Torino sono andati a segno insieme per l’ottava volta in stagione: Fiorentina, Benevento (x2), Torino (x2), Crotone, Lazio e Milan. Uno su rigore guadagnato dall’altro; l’altro, di testa allo scadere.

33 reti in stagione per il tandem d’attacco nerazzurro, in tutta Europa dietro solo a Lewandowski-Muller del Bayern Monaco, che guidano la speciale classifica con 42 marcature, come ricorda il Corriere dello Sport.

Protagonisti straordinari della cavalcata dell’Inter in vetta alla classifica, Lukaku e Lautaro ricordano le dolci notti regalate al popolo nerazzurro da Diego Milito e Samuel Eto’o, tandem più recente consacratosi a Milano e portatore di trofei, tra cui l’ambita Champion’s League nel 2010.

In quell’anno il camerunense (da esterno di centrocampo!) ne timbrò 25 in tutte le competizioni, l’argentino 23: un totale di 48 reti in 57 gare. Alieni che, ora, li ammirano dall'alto della Leggenda interista.

Guarda che LuLa, verrebbe da cantare. L’Inter ha trovato i suoi nuovi Principi.