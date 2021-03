Inter e Belgio, Lukaku è un Gigante: Romelu da record

Lukaku è un gigante. Sta trascinando l'Inter verso lo Scudetto, ma risulta decisivo anche in Nazionale.

Momento davvero d'oro per Romelu: l'attaccante nerazzurro è stato uno dei protagonisti di ieri nella vittoria del suo Belgio, che ha vinto per 3-1 sul Galles in rimonta nella prima partita di qualificazione verso il Mondiale 2022. Rigore trasformato al 73' per lui.

Per lui si tratta la rete numero 34 nelle ultime 29 partite giocate con la maglia dei Diavoli Rossi. Una media strepitosa di 1,2 gol a gara. In campionato attualmente è a quota 19 reti e 6 assist in 26 partite: anche in questo caso, tra reti e assistenze riesce ad entrare in un gol per ogni partita giocata dall'Inter.

Un Romelu da record, insomma, e non sembra intenzionato a fermarsi.