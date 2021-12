Inter, che numeri! Balzo rispetto a Conte. E c'è un record storico

Inter, che salto guardando le classifiche a confronto al termine del girone d'andata.

Rispetto alla scorsa stagione, infatti, l'Inter capolista ha cinque punti in più. Oltre ad essere agli ottavi di Champion's League. E non è finita qui: con la vittoria di ieri contro il Torino, per la prima volta nella storia i nerazzurri hanno realizzato un filotto di sei vittorie consecutive senza aver subito alcuna rete! Dopo il Napoli, battuto per 3-2, sono infatti arrivati il 2-0 a Venezia, il 2-0 allo Spezia, il 3-0 rifilato alla Roma all'Olimpico, il 4-0 al Cagliari, la cinquina alla Salernitana e l'1-0, appunto, contro i granata di Juric. Un parziale di 17-0, impressionante.

Tornando alle classifiche, leggermente negativo il saldo del Milan secondo in classifica: -1. In positivo a spiccare sono soprattutto i +11 di Fiorentina e Torino, le migliori nel confronto rispetto alla scorsa stagione. In negativo, la squadra col confronto peggiore è il Genoa: -7. Di seguito il dato.



Inter 46 (+5 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 19 giornate)

Milan 42 (-1)

Napoli 39 (+5)

Atalanta 38 (+2)

Juventus 34 (-5)

Roma 32 (-5)

Fiorentina 32 (+11)

Lazio 31 (-3)

Empoli 27 (in Serie B)

Bologna 27 (+7)

Torino 25 (+11)

Sassuolo 24 (-6)

Hellas Verona 24 (-6)

Udinese 20 (+2)

Sampdoria 20 (-6)

Venezia 17 (in Serie B)

Spezia 16 (-2)

Genoa 11 (-7)

Cagliari 10 (-4)

Salernitana 8 (in Serie B)