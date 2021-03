Inter, attacchi al potere: l’Atalanta la raggiunge per gol fatti

Nel calcio si dice spesso che la miglior difesa sia l’attacco. L’Inter di Antonio Conte, da questo punto di vista, è una schiacciasassi. 60 gol fatti in 24 partite disputate, con la straordinaria media di 2.5 reti segnate per match.

Ieri tuttavia l’Atalanta, da anni protagonista di un attacco scintillante, ha toccato anche lei quota 60, dopo la cinquina al Crotone, agganciando i nerazzurri di Milano in vetta a questa speciale classifica.

Stasera l’Inter è tenuta a rispondere presente, forte di una LuLa in forma smagliante. Perché Conte, che è un ambizioso per natura, brama di stare davanti a tutti anche in classifiche secondarie.

Lunedì sera, poi, attacchi al potere in quel di San Siro, dove l’Inter ospiterà proprio l’Atalanta di Gasperini per quella che si prospetta come una Guerra dei Mondi. Intanto, però, c’è un Tardini da espugnare.