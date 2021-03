Gol in Serie A, balzo di Berardi tra gli italiani in attività

Transfermarkt ha pubblicato la classifica dei migliori italiani ancora in attività a livello realizzativo in Serie A. Balza all'occhio il salto in avanti di Domenico Berardi dopo la doppietta al Torino di ieri, che lo identifica sempre più nel pericolo numero uno per l'Inter, in vista del match dei nerazzurri contro il Sassuolo di sabato sera.

Questa la classifica dei primi otto:

1. Quagliarella (Sampdoria) 173 gol in 492 partite giocate

2. Immobile (Lazio) 149 gol in 249 partite

3. Belotti (Torino) 96 gol in 237 partite

4. Berardi (Sassuolo) 80 gol in 230 partite

5. Destro (Genoa) 79 gol in 252 partite

6. Insigne (Napoli) 79 gol in 293 partite

7. Floccari (attualmente alla Spal in B) 74 gol in 369 partite

8. Candreva (Sampdoria) 64 gol in 386 partite

Stupiscono dunque per rendimento sia Berardi, che da esterno offensivo ha una media quasi alla pari con un bomber come Belotti, che Destro: criticato lungamente in carriera, è ad un passo da quota 80. Quagliarella, fino al suo ritiro, sarà probabilmente inarrivabile per tutti gli altri.