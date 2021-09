Fiorentina-Inter, tutti i numeri. Le curiosità della sfida

Numeri e curiosità su Fiorentina-Inter, in programma stasera alle 20:45: i campioni d’Italia in carica riescono a far punti al Franchi di Firenze da 4 stagioni: 3 segni X più 1 successo. La vittoria è arrivata solo qualche mese fa, alla 21esima giornata 2020-2021, grazie al 2-0 griffato da Barella al 31’ e Perisic al 52’. Fiorentina però sempre in vantaggio nel totale complessivo dei precedenti in Serie A: 29-19 sul fronte delle affermazioni, 35 pareggi, 125 gol marcati a fronte di 96 incassati.

L’ultima conquista dei tre punti da parte dei toscani è però un po’ lontana nel tempo. Stagione 2016-2017, finì 5-4 al 33esimo turno. Tripletta di Icardi, doppiette di Babacar e Vecino, sigilli di Astori e Perisic. All’appuntamento di questa sera i due team arriveranno divisi da un solo punto in classifica.

I nerazzurri ne contano 10, 4 dei quali raccolti in trasferta (1V – 1X). I viola rispondono con 9, 3 frutto dei match interni (3V).

La squadra di Simone Inzaghi è prima per gol dei panchinari, o meglio dei subentrati, 5 centri nelle quattro giornate di campionato disputate. Ma a Firenze mancheranno 3 gol. Perché Vidal e Correa non sono stati convocati. Altro cavallo di battaglia dei nerazzurri è rappresentato dalla capacità di mandare a rete il maggior numero di giocatori possibile. Sono già 9 e solo il Napoli, anche in virtù del successo di Udine di ieri sera, ha saputo pareggiare questo numero.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

83 incontri disputati

29 vittorie Fiorentina

35 pareggi

19 vittorie Inter

125 gol fatti Fiorentina

96 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Inter 3-0, 27° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Inter 0-2, 21° giornata 2020/2021