De Vrij, Inter è lui l'intoccabile di Conte. Solo Sergio Ramos meglio dell'olandese...

Trentotto presenze, quattro gol e quattro assist: questo è il bottino stagionale di Stefan De Vrij, vera colonna della difesa dell'Inter. Nella difesa a tre è a suo agio, perchè nelle sue precedenti esperienze tra club e nazionale ha sempre giocato in questo modo e per questo Antonio Conte lo ritiene insostituibile. I numeri dell'olandese sono altisonanti sia in fase difensiva sia in quella offensiva dove nel 2016/17 con 14 reti è stato il secondo miglior difensore goleador alle spalle di Sergio Ramos, che però al Real Madrid calcia anche i rigori.

Nelle ultime quattro stagioni è il quarto difensore ad aver realizzato almeno due reti nei migliori cinque campionati europei. De Vrij, nello scacchiere di Conte, è anche un regista aggiunto e i numeri sono qui a testimoniarlo: primo per precisione nei lanci lunghi (89,8 %) e secondo per numero di passaggi lunghi completati. Con queste statistiche si può capire perchè per Conte non sia in vendita.

L'olandese ha molto mercato perchè è da tempo nella lista della spesa di Barcellona e Manchester City. Sostituire il classe 1992 non è facile, sia per la qualità del giocatore, difficile da trovare, sia per l'esborso economico che servirebbe per trovare il sostituto di livello. La società nerazzurra sta valutando con il suo agente, Mino Raiola, un prolungamento del contratto che è in scadenza nel 2023. Probabile una richiesta, da parte dell'entourage del giocatore, di ritocco dell'ingaggio, attualmente di 3,8 milioni. Un sacrificio che l'Inter farà per blindare la colonna portante della sua difesa.