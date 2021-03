Conte, marcia trionfale: 15 vittorie nelle ultime 18 di campionato

Quella di Conte è sempre più una squadra che ha trovato i suoi equilibri, le sue certezze, le sue armi. Primo posto a +6 dalla seconda, il Milan, miglior attacco del campionato e senza miglior difesa dopo la Juventus. Ma ad essere impressionante è in ogni caso il lungo periodo di forma che sta vivendo l’Inter, una sorta di girone intero che parte dalla rimonta sul Torino del 22 novembre scorso.

Da lì, un filotto incredibile di 15 vittorie in 18 partite giocate, con due pari ed una sola sconfitta, in casa della Samp, in cui Sanchez (proprio lui) sbagliò un rigore in apertura che avrebbe potuto indirizzare diversamente il corso della gara: 47 punti su 54 disponibili.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come soltanto il Manchester City in Europa abbia ottenuto più punti nelle ultime 18, con 16 vittorie e due pari, 50 punti totali; staccate Bayern Monaco, con 40 punti, e l’Atletico Madrid capolista di Spagna con 44 punti.

Numeri importanti per una squadra che vuole tornare a vincere dopo dieci anni dall’ultima Coppa Italia.